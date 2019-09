A oltre due anni dall’ultima volta (Hungaroring 2017), la Ferrari torna a firmare una doppietta in Formula 1. Sul circuito cittadino di Singapore, per la classica gara in notturna, Sebastian Vettel ha battuto il compagno di squadra Charles Leclerc, che aveva vinto le ultime due gare stagionali. Un risultato importante per il morale del tedesco, che ha avuto la meglio grazie a una scelta tattica perfetta, rientrando davanti al monegasco dopo il pit stop.

Una gara, come spesso accade a Singapore, condizionata dall’intervento della safety car, chiamata in pista dopo il contatto tra Perez e Russell. Completa il podio Max Verstappen, che si è avvicinato molto a Leclerc nel finale, ma non abbastanza per insidiarlo. Solo quarto, invece, Lewis Hamilton. Non capita spesso di vedere le Mercedes entrambe giù dal podio, con Bottas solo quinto.

Ovviamente, la corsa al campionato piloti e a quello costruttori resta tutta appannaggio delle Frecce d’Argento. Hamilton continua a condurre su Bottas, mentre Vettel e Leclerc, in questo finale di stagione, possono gettare le basi per un 2020 in cui la Ferrari spera di tornare finalmente a essere competitiva. Questa, almeno, l’ambizione del team principal Binotto, raggiante a Singapore.