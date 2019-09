Asp Trapani al Cous cous fest, Omega 3 e prevenzione cardiovascolare temi del Cooking Show

‘Omega 3 e prevenzione cardiovascolare’ è stato il tema del Cooking show al quale ha partecipato la direzione aziendale dell’Asp di Trapani che si è svolto nell’ambito del ‘Cous cous fest’.

L’Asp di Trapani è presente alla 22^ edizione del Cous cous fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale a San Vito lo Capo (Tp), dal 20 al 29 settembre, con una postazione agli stand n.49-50.

Omega 3 e prevenzione cardiovascolare temi del Cooking Show

Benefici, proprietà ed effetti collaterali degli Omega 3 sono stati al centro del momento dedicato alla cucina in diretta sul palco sanvitese in cui gli chef Peppe Alongi e Antonio Vultaggio del ristorante Disìo di San Vito Lo Capo, hanno reinventato e realizzato un “Tortino di alici con cous cous mediterraneo”.

Il tema relativo alla sicurezza alimentare con particolare riferimento alla prevenzione cardiovascolare è stato affrontato insieme a Giuseppe Vinci, responsabile del Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica dell’ospedale S.Antonio Abate di Trapani, che ha sottolineato gli effetti benefici degli acidi grassi Omega 3 sulla salute dell’apparato cardiovascolare e del sistema nervoso, la loro potenziale utilità anche contro patologie che colpiscono altri organi e sistemi.

All’evento hanno partecipato il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani, i direttori amministrativo e sanitario Sergio Consagra e Gioacchino Oddo.

Asp Trapani al Cous cous fest

La presenza dell’Azienda ha la finalità di divulgare le attività di promozione della salute e della prevenzione, con particolare riferimento alla sicurezza alimentare che rappresenta uno dei punti prioritari dei percorsi di prevenzione in coerenza anche con le linee guida del Piano regionale della Prevenzione.

Nell’area riservata all’Asp di Trapani un team di medici è presente per tutta la durata della manifestazione per approfondire temi legati all’alimentazione e nutrizione, all’opportunità delle vaccinazioni, all’alimentazione in menopausa, al corretto uso degli antibiotici, alle dipendenze comportamentali, alle infezioni ospedaliere, alla cultura della donazione degli organi.

Nello stand Asp Trapani, vengono presentate anche tutte le complesse attività di Screenig eseguite nei presidi ospedalieri del territorio ed è stata attivata una postazione dedicata al Cup, dove è possibile effettuare le prenotazioni per visite specialistiche.