Sembra che l’incubo sia finito. La Ocean Viking sbarcherà a Messina i 182 migranti soccorsi in tre diverse occasioni davanti alla Libia. Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale riportate da Ansa.it, il ministero ha assegnato alla nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere il porto sicuro di Messina. La decisione è arrivata nel pomeriggio di domenica.

Migranti, la Ocean Viking ha un porto: sbarcherà a Messina

La nave aveva lanciato, sempre nel pomeriggio di domenica, una nuova richiesta di ‘place of safety’ (porto di sbarco) a Italia e Malta. L’imbarcazione si trovava ad est di Linosa con a bordo 182 migranti soccorsi sei giorni fa. Dalle nave umanitaria la prima richiesta di Pos a Italia e Malta risale a venerdì.

Lamorgese a Malta

Intanto nella mattinata di lunedì la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese volerà a La Valletta per il suo primo summit da ministro, insieme ai colleghi di Malta, Francia, Germania e Finlandia (quest’ultima ha la presidenza di turno dell’Unione).

Le priorità che porterà saranno, tra l’altro, redistribuzione automatica verso Paesi ‘volonterosi’ dei migranti soccorsi in mare, con sanzioni verso gli Stati che si chiamano fuori, rotazione dei porti di sbarco, rimpatri a carico dell’Europa, tramite Frontex, per chi non ha diritto all’asilo.