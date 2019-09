Anticipo senza reti al “Bentegodi”, Verona e Udinese pareggiano 0-0

Poche emozioni al ‘Bentegodi’ e pareggio a reti inviolate tra Verona e Udinese. Nel primo anticipo del turno infrasettimanale della Serie A, Hellas e Udinese non si fanno del male e conquistano un punto per parte.

Primo tempo a favore degli ospiti che con Lasagna sfiorano il vantaggio sugli sviluppi di un corner mentre il Verona protesta per un possibile rigore sul contatto in area tra Zaccagni e Becao.

Nella seconda frazione è l’Hellas a fare la partita attraverso i cambi di Juric e ad andare vicino alla rete con un colpo di testa di Stepinski sul quale Musso realizza un vero e proprio miracolo deviando il pallone sulla traversa.

Dopo due sconfitte di fila il Verona registra il secondo pareggio in stagione e sale a quota 5 in classifica. Un punto in meno per l’Udinese che interrompe il filotto di tre ko consecutivi salendo a quota 4.

I friulani confermano anche l’ottimo ruolino di marcia contro il Verona con l’ultima sconfitta che risale al 14 dicembre 2014.

Prossimo impegno per l’Udinese in casa contro il Bologna domenica 29 settembre mentre il Verona nella sesta giornata visiterà la Sardegna Arena per affrontare il Cagliari.