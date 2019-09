Cresce l’attesa per l’arrivo di “El Camino”, il film di “Breaking Bad”. Jesse Pinkman sta per tornare. È arrivato il secondo trailer del film sequel della serie tv, che arriverà su Netflix dall’11 ottobre. Nel primo trailer, uscito il 25 agosto, il personaggio di Skinny Pete (Charles Baker) veniva interrogato dalle forze dell’ordine. “El Camino”, lanciato il nuovo trailer del film di “Breaking Bad”

Le tessere del mosaico si compongono. “El Camino” partirà dalla fine della quinta e ultima stagione della fortunata serie “Breking Bad”. Finalmente viene mostrato Jesse Pinkman.

Nel video il giovane interpretato da Aaron Paul è seduto in auto – una Chevrolet El Camino, che dà il nome al titolo del film – mentre fuma una sigaretta. Nel frattempo, alla radio un giornalista racconta la sparatoria da cui il ragazzo è fuggito e in cui è rimasto coinvolto anche Walter White (Bryan Cranston).

Questo dettaglio conferma la collocazione temporale del film: El Camino riprenderà la narrazione dalla fine della quinta stagione della serie tv pluripremiata.

Inoltre viene confermata la morte di Walter White .Jessie è un uomo in fuga nel deserto e per di più scopre anche di essere il maggiore indiziato per la sparatoria. Lo vediamo in lacrime, mentre apprende la notizia che ci sono nove vittime.

Il numero nove conferma proprio la morte di Heisenberg. Erano solamente otto gli uomini (Jack e la sua banda) che avevano rapito Jesse per costringerlo a cucinare meth. Il nono non può che essere Walter.

Il primo trailer

A sei anni dalla fine di “Breaking Bad”, Netflix svela il titolo del film in arrivo per l’11 ottobre.

Nel breve trailer lanciato ad agosto si vede il socio di malaffare di Jesse, Skinny Pete (Charles Baker), sotto torchio dalla polizia mentre afferma: “Non vi aiuterò a far tornare Jesse Pinkman in una gabbia“.

Nelle intense sequenze finali della serie TV Jesse fuggiva dalla sua prigionia su una Chevrolet El Camino, che diventa il titolo e il manifesto della nuova pellicola, proprio perché da questo punto ricomincia tutto.

Il fenomeno Breaking Bad