Tre ergastoli e riconoscimento dell’associazione mafiosa. E’ quanto deciso dai giudici della Corte d’Assise di Roma nel maxi-processo ad appartenenti al clan Spada di Ostia.

Ergastoli per i capi Carmine Spada, detto Romoletto, Roberto Spada, già condannato per la vicenda della testata ad un giornalista della Rai, e Ottavio Spada, detto Marco. In tutto sono state emesse 17 condanne (per complessivi 147 anni di carcere) e sette assoluzioni.

Ostia, tre ergastoli al clan Spada “È associazione mafiosa”

Tra le condanne, inflitti 16 anni a Ottavio Spada, detto Maciste, 9 anni Nando De Silvio, detto Focanera, e 8 anni a Ruben Alvez del Puerto, coinvolto anche lui nell’aggressione al giornalista Rai. Assolti, invece, Armando Spada, Enrico Spada, Roberto Spada detto Ziba omonimo del condannato all’ergastolo, Francesco De Silvio, Sami Serour, Stefano De Dominicis e Roberto Sassi.

I reati contestati vanno dall’associazione di stampo mafioso, omicidio, estorsione e usura. La vicenda processuale è quella emersa il 25 gennaio, quando Ostia ed il litorale romano furono svegliati dalle sirene dell’Antimafia. Al centro dell’ordinanza eseguita dalle forze dell’ordine c’erano l’omicidio del 2011, di due boss che comandavano a Ostia prima degli Spada, Giovanni Galleoni e Francesco Antonini.