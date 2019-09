Unicredit assume oltre 60 giovani

Tra le grandi aziende che assumono a settembre non poteva mancare Unicredit, una delle maggiori banche italiane, che infatti è alla ricerca di oltre 60 persone, con ottime doti relazionali, orientamento al cliente, predisposizione al lavoro in team, passione, energia e positività, da inserire presso le 4000 filiali presenti su tutto il territorio nazionale.

Le figure che la Banca assumerà riguardano Consulenti, che dovranno gestire la relazione con i clienti al fine di soddisfarne i bisogni, contribuire al raggiungimento degli obiettivi e coltivare le proprie competenze collaborando con i colleghi senior; Responsabili dello Sviluppo Commerciale, che dovranno gestire e coordinare i progetti internazionali e le analisi di mercato, supportare le analisi dei costi di circuito; Addetti alla Revisione dei rischi finanziari, che dovranno coordinare le attività di revisione, contribuire allo sviluppo e alla revisione dei controlli remoti di audit e in loco; Analisti Dati, che dovranno integrare, analizzare e interpretare le tendenze di dati per fornire analisi, rendere i dati e le informazioni fruibili per migliorare ulteriormente le prestazioni di marketing e comunicazione.

Inoltre Unicredit offre tante opportunità di stage a giovani studenti.

Unicredit, banca leader in Italia e uno dei principali gruppi finanziari europei, risponde ai bisogni dei 26 milioni di clienti, sempre più esigenti, grazie a un’offerta commerciale completa, che sfrutta le forti sinergie tra le diverse divisioni di business e offre competenze locali nonché una rete internazionale fornendo accesso alle banche leader presenti nei 14 mercati strategici (tra cui Italia, Germania, Austria, Russia, Repubblica Ceca etc.) e in altri 18 Paesi in tutto il mondo.

Unicredit considera i propri collaboratori la più grande risorsa per questo offre loro un ambiente orientato al lavoro in team, dinamico e stimolante in cui i dipendenti, dopo aver superato un’esperienza formativa, creano valore sostenibile per i clienti, sentendosi parte del business dell’azienda condividendone i valori e costruendo forti legami con le comunità e i territori in cui la Banca opera.

Inoltre le persone che lavorano nel Gruppo Bancario hanno un’occasione unica di apprendimento grazie alla quale hanno la possibilità di costruire relazioni, conoscenze ed esperienze che apriranno le porte a una vasta gamma di future opportunità di carriera.