Inter a punteggio pieno, Napoli KO contro il Cagliari

L’Inter batte la Lazio a San Siro nel primo turno infrasettimanale e si riprende la vetta della classifica dove veleggia a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate. Una rete di D’Ambrosio nel primo tempo regala i tre punti alla squadra di Conte.

Il Napoli si lascia sorprendere al San Paolo dal Cagliari che con Castro colpisce nel finale e porta tre punti a casa. La squadra di Ancelotti non sfrutta il fattore campo ed è già a -6 dall’Inter e -4 dalla Juventus. Rosso a Koulibaly.

Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che al Franchi regola la Sampdoria di Di Francesco, al quarto ko. Pezzella e Chiesa gli autori delle reti per la squadra di Montella.

Finisce senza reti Genoa-Bologna: la squadra di Mihajlovic può recriminare per un rigore calciato sulla traversa da Sansone, mentre il Parma batte in extremis il Sassuolo grazie ad un’autorete di Bourabia dopo che Inglese si era fatto parare un rigore da Consigli. Il Lecce si conferma squadra da trasferta e dopo aver battuto a domicilio il Torino riserva lo stesso trattamento alla Spal (1-3) grazie alla doppietta di Mancosu su rigore.

