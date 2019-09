Dodici sospetti foreign fighters sono stati individuati dall’Interpol durante una serie di controlli alle frontiere marittime di Italia, Algeria, Francia, Marocco, Spagna e Tunisia.

Terrorismo, individuati 12 sospetti foreign fighters

Per l’Italia, l’operazione Neptune II ha interessato i porti di Genova e di Palermo, in un periodo compreso tra il 24 luglio e l’8 settembre di quest’anno, ed e’ stata incentrata sulle minacce di sospetti terroristi e i possibili ingressi in Europa via mare dal Sud Africa durante l’alta stagione turistica.