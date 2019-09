Arces più sostenibile che mai: l’InfoDay del Master il 30 settembre

Sustainabilty Manager, Corporate Social Responsability Manager, DNF Specialist, Climate Change Specialist, Energy Manager, Mobility Manager, Disability e Diversity Manager sono le professioni della Sostenibilità più richieste oggi e nel prossimo futuro dal mercato del Lavoro.

Il 30 settembre 2019 dalle 16,30 alle 18,30, presso la sede ARCES di Palermo in Vicolo Niscemi n. 5, nei pressi di Piazza Marina, si terrà la seconda giornata informativa a Palermo per conoscere le professioni della Sostenibilità, Diversity e Green Economy. Sarà l’Alta Scuola ARCES di Palermo ad ospitare il secondo InfoDay destinato a laureati, laureandi e giovani professionisti interessati ad acquisire competenze nel settore Green.

Sempre di più sono necessarie figure che si occupino di sostenibilità e che sappiano pianificare al meglio le opportunità offerte dalla Green Economy. Ormai, per le aziende, è una priorità assumere risorse specializzate nel settore che possano rafforzare le competenze interne. In questa giornata dell’InfoDay si parlerà dei percorsi formativi per diventare professionisti del settore Green e delle opportunità di inserimento professionale.

Nel corso dell’incontro dei rappresentanti scelti tra alcune delle aziende maggiormente coinvolte nei processi di sviluppo di politiche sostenibili in Italia, come Mediobanca, Fiera di Milano, KPMG, Donnafugata, Banca Agricola Popolare di Ragusa, RSM, Unicredit, Sibeg Coca Cola, BDO, Sinloc, Sicilybycar, presenteranno ruoli, funzioni e mansioni delle nuove professioni della sostenibilità attraverso Case History di progetti Green.

Nel corso dell’iniziativa, partecipanti potranno consegnare il proprio Cv e conoscere le opportunità di lavoro, i progetti e percorsi formativi proposti e che sono collegati alle politiche green e di sostenibilità che le aziende stanno percorrendo.

È possibile registrarsi all’evento su www.arces.it e sarà prevista una diretta Facebook dalla pagina ufficiale di ARCES.