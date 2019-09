Casellati: “Non comprimere i tempi del dibattito sulla manovra”

ROMA (ITALPRESS) – Legge di Bilancio, difesa dell’ambiente, le sfide da affrontare alla ripresa dei lavori parlamentari: sono i temi al centro di un’intervista del direttore di Rai Parlamento Antonio Preziosi al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. L’intervista andrà in onda su Settegiorni, approfondimento settimanale di Rai Parlamento, Sabato Rai 1 ore 07.05. “Mi auguro intanto che questo nuovo governo trovi un equilibrio di programma sui tanti temi ancora aperti, come l’occupazione, la crescita e il lavoro, in sintonia con quelle che sono le esigenze che emergono dal tessuto sociale del nostro Paese – spiega Casellati -. Come Presidente del Senato, come sempre, cercherò di salvaguardare la centralità del Parlamento che è cardine della nostra democrazia”. Alla domanda su quali toni di dibattito si aspetta sulla manovra, il presidente del Senato risponde: “La legge di Bilancio nella sua discussione ha sempre avuto toni accesi e io mi auguro che non ci siano compressioni di tempi come è stato lo scorso anno, per dare luogo a quel dibattito costruttivo su un tema vitale per il nostro Paese”. In merito infine al cambiamento climatico, Casellati sottolinea: “Da quando mi sono insediata in questo ruolo, ho sempre insistito su questo tema, che del resto, è sul tappeto del dibattito politico italiano ed internazionale. Tante sono state le iniziative che ho promosso, e questa ultima riguarda il coinvolgimento delle scuole sui temi dell’ambiente. Anche qui, al Senato, abbiamo sostituito la plastica, dalle bottiglie ai bicchieri, al risparmio energetico, tenendo conto della sostenibilità ambientale. Il governo ha promosso alcune iniziative, io credo che si debba fare di più nella direzione della tutela dei territori, dell’emissione dei gas e contro l’inquinamento ambientale”.

(ITALPRESS).