Polizia e Vodafone rinnovano l’accordo per contrasto al cybercrime

ROMA (ITALPRESS) – È stato siglato il rinnovo dell’accordo tra la Polizia di Stato e Vodafone Italia per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici, che hanno per oggetto le reti e i sistemi informativi di supporto alle funzioni istituzionali della società e di particolare rilievo per il Paese.

La convenzione, firmata dal capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, e dal direttore External Affairs di Vodafone Italia, Romano Righetti, è finalizzata a consolidare una collaborazione strutturata tra la Polizia di Stato e Vodafone Italia per l’adozione e il potenziamento di strategie sempre più efficaci in materia di prevenzione e contrasto al cybercrime.

Un approccio coordinato e una costante collaborazione pubblico-privato, sono fondamentali per tutte le attività di analisi dei rischi e di prevenzione degli incidenti che possono avere un impatto rilevante sulla fornitura e sulla continuità dei servizi essenziali. Per la Polizia di Stato, tale compito è assicurato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni e, in particolare, dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche che, con una sala operativa disponibile h24, rappresenta il punto di contatto per la gestione degli eventi critici delle infrastrutture di rilievo nazionale operanti in settori sensibili e di importanza strategica per il Paese.

