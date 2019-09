FERRARA (ITALPRESS) – Grave incidente stradale a Vigarano Mainarda nel ferrarese. Tre i morti, due ragazzi e una ragazza tutti tra i 28, 23 e 21 anni. Stavano tornando dalla discoteca e in auto erano in 4. Secondo i primi accertamenti il conducente, l’unico che si è salvato, all’altezza di un rettilineo, ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada per poi schiantarsi contro un platano. Il giovane è ricoverato in ospedale. (ITALPRESS).