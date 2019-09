L’Inter vince ancora, 3-1 alla Samp e primo posto a punteggio pieno

GENOVA (ITALPRESS) – L’Inter piazza la sesta vittoria in campionato e resta a punteggio pieno. I nerazzurri passano sul campo della Sampdoria per 3-1 e proseguono il perfetto avvio di campionato, eguagliando quanto fatto nella propria storia solamente nel 1966/67. Gli uomini di Conte mettono il match in discesa con un uno-due tra 20′ e 22′: prima ci pensa Sensi calciando addosso al compagno di squadra Sanchez con una traiettoria che diventa imprendibile per Audero (la rete è comunque dell’ex Sassuolo), poi è il cileno a trasformare in assist un tiro del centrocampista nerazzurro. L’Inter potrebbe dilagare ma al 36′ Candreva vede annullarsi il 3-0 per fuorigioco, la Samp resiste e si ritrova in superiorità numerica in apertura di ripresa per il secondo giallo sventolato a Sanchez per simulazione. Al 55′ Jankto batte col mancino Handanovic e riaccende il Ferraris, ma al 61′ Brozovic illumina per Gagliardini che sigla il 3-1 superando in due tempi Audero. Conte tira un sospiro di sollievo e i suoi controllano senza troppi affanni sino al triplice fischio di Calvarese, presentandosi nel migliore dei modi in una settimana di fuoco che vedrà due match di cartello con avversari del calibro del Barcellona in Champions e della Juventus in campionato.

(ITALPRESS).