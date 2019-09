REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Una Atalanta dirompente travolge il Sassuolo per 4-1 al Mapei Stadium e sale a quota tredici punti in classifica. Una serata da incubo per la retroguardia di De Zerbi subito in difficoltà dopo 6’ al momento del primo gol di Gomez al termine di un’azione individuale sulla sinistra. La partita è in discesa per gli uomini di Gasperini che raddoppiano al 13’ con il tap in di Gosens su assist di Ilicic sfruttando una sbavatura di Toljan. Al 29’ si accende Zapata dopo aver sprecato una palla gol nata da un errore di Chiriches: l’ex Samp prima serve l’assist per il tris siglato da Gomez, poi firma il 4-0 con un colpo di testa imparabile per Consigli sugli sviluppi di un cross di Hateboer. Nel secondo tempo c’è la reazione del Sassuolo: al 64’ Duncan serve Defrel autore di un sinistro vincente sotto la traversa per l’1-4. In vista dell’impegno in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, l’Atalanta nella ripresa abbassa il ritmo del gioco e difende il 4-1 che consente a Gasperini di blindare il terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Juventus.

