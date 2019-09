Manovra: Conte “Trovati 23 miliardi per sterilizzare aumento Iva”

“La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, i 23 miliardi ci sono e li abbiamo trovati”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi.

“Il mio obiettivo è abbassare l’Iva: sulle bollette dal 10 al 5 per cento, su beni come pasta, pane, latte e frutta fresca dal 4 all’1 per cento, ma per fare questo dobbiamo incrementare l’utilizzo di mezzi di pagamento alternativi al contante, e dobbiamo fare un piano, un patto per tutti i cittadini”, ha spiegato Conte.

“Bisogna dare la possibilità a tutti, anche a chi non ha un conto corrente di accedere a mezzi elettronici di pagamento – ha aggiunto il presidente del Consiglio -. Stiamo valutando un piano complessivo. Io sono andato in Parlamento non solo a chiedere la fiducia per sterilizzare l’Iva, ma anche per una svolta verde, per contrastare l’evasione fiscale, per promuovere gli investimenti. Non mi posso accontentare solo di sterilizzare l’Iva. Io ho preso un impegno con gli italiani. Dobbiamo pagare tutti per pagare meno, stiamo lavorando un piano, lasciateci qualche giorno di tempo”.

“Dobbiamo assolutamente dare più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti, è giusto intervenire sul cuneo fiscale a favore dei lavoratori, lo abbiamo scritto nel nostro programma economico”, ha detto ancora Conte.

