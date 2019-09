Salvini “Il Governo non dura, conto di tornare a vincere”

“Conto di tornare a vincere le elezioni perchè questo governo non dura, litiga su tutto, conto di vincerle ma con gli italiani e dal portone principale, non di notte. Noi non vogliamo arrivarci proni ma a testa alta, senza ministero amen”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini intervenendo a Radio24. “Se si votasse oggi pomeriggio la Lega avrebbe il 33%”, ha aggiunto.

“Hanno passato due mesi dicendo che il governo lo facevano solo per non fare aumentare l’Iva, tutti hanno detto che non si poteva andare alle elezioni per evitare aumento dell’Iva, si sono inventati questo governo senso senso e si sono inventati l’aumento dell’Iva selettivo – ha affermato Salvini -. In un paese serio ci sarebbero le elezioni”.

Il leader del Carroccio ha parlato anche di legge elettorale: “Pd e 5 Stelle per garantirsi la possibilità di inciucio, visto che la loro popolarità diminuisce, dicono: torniamo al proporzionale, torniamo al pentapartito. Noi diciamo elezioni maggioritarie nei colleghi, gli italiani sanno che chi prende un voto in più vince e governa per 5 anni. Il modello che funziona di più secondo me è quello delle Regionali”.

(ITALPRESS).