“Noi abbiamo una lista di cose da fare, in parte l’abbiamo fatta con il precedente governo, ma non abbiamo cambiato le nostre posizioni. Ora abbiamo 3 anni per fare le altre cose: taglio del numero dei parlamentari, conflitto di interessi, riforma della giustizia, riforma della sanità”.

Di Maio “Abbiamo 3 anni per fare le riforme”