Milano, camera in affitto “solo a italiane”: è polemica

La rete si è immediatamente scatenata. L’immobiliarista, dopo la denuncia, si è scusato su Facebook per l’accaduto. Poi, dissociandosi dall’annuncio,ha garantito che contatterà la persona che aveva proposto la camera in affitto e prenderà “tutti i provvedimenti del caso”.

L’annuncio proponeva l’affitto di una stanza a 500 euro al mese e specificava a chiare lettere che la camera “è disponibile dal trenta aprile, preferibile studentesse-lavoratrici, referenziate, Solo italiane“.

L’inserzione ha ricevuto moltissimi commenti negativi, sia perché ritenuta razzista, sia per l’elevato affitto richiesto per la locazione, in uno stabile definito “signorile” in zona Sempione.