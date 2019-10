Ricky Martin, annuncio a sorpresa “Aspettiamo il quarto figlio”

Ricky Martin allarga ancora la sua famiglia. Cicogna in volo, infatti, per il cantante e il marito Jwan Yosef.

La star portoricana ha annunciato l’arrivo di un quarto figlio. Ricky Martin e Jwan Yosef sono già genitori dei gemelli Valentino e Matteo, e di Lucia.

L’annuncio pubblico dell’arrivo del quarto figlio per Ricky Martin e il marito Jwan Yosef è arrivato a sorpresa durante l’evento “Human Rights Campaign National Dinner” in cui il cantante era ospite.

In quella occasione, la star portoricana è stata premiata con l’HRC National Visibility Award per il suo impegno nella lotta a favore dei diritti LGBTQ.

“Ho un annuncio da fare: siamo in dolce attesa, stiamo aspettando un bambino. Esatto! Mi piacciono proprio le famiglie numerose!”, ha dichiarato poi Ricky Martin dal palco.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019