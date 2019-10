La Nazionale è pronta a ripartire. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato in serata i convocati azzurri per le partite che vedranno l’Italia contrapposta a Grecia e Liechtenstein. Due match di qualificazione a Euro 2020, che potrebbero consentire alla nostra nazionale di staccare il pass per la rassegna continentale, difendendo il primo posto nel girone.

Guardando alle scelte del CT, torna Nicolò Zaniolo, dopo le esclusioni punitive dovute al comportamento poco consono in Under 21. Si rivede anche il “cinese” El Shaarawy, mentre dovranno ancora aspettare giovani come Pinamonti. Di seguito l’elenco completo:

Contrariamente a quanto circolato sulla stampa nelle scorse settimane, non figura nell’elenco Daniele De Rossi. Il centrocampista del Boca Juniors, che poteva dare l’addio all’azzurro nel match all’Olimpico con la Grecia, è stato infatti fermato da problemi muscolari negli ultimi dieci giorni.

La Nazionale azzurra è attualmente prima in classifica nel girone J con 18 punti, frutto di sei vittorie in altrettante partite. Sei anche i punti di vantaggio sull’Armenia, prima inseguitrice dell’Italia, mentre l’Armenia è ferma a quota 9.