Sparatoria davanti alla Questura di Trieste, morti due agenti

TRIESTE (ITALPRESS) – Due poliziotti sono stati uccisi in una sparatoria che si è svolta pochi minuti prima delle 17 davanti alla Questura di Trieste. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina di uno scooter avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso dei colpi contro due poliziotti. Lo sparatore era in compagnia di un altro uomo, probabilmente suo fratello, che è rimasto ferito e trasportato in ospedale. I due uomini hanno provato a scappare ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

(ITALPRESS).