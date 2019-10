Petagna fa respirare la Spal, Parma battuto 1-0 a Ferrara

FERRARA (ITALPRESS) – Vittoria di misura per la Spal nell’anticipo casalingo della settima giornata di Serie A contro il Parma. Primo tempo dominato dagli uomini di Leonardo Semplici, premiati dalla rete del vantaggio arrivata al 31’ quando un indiavolato Strefezza mette in mezzo un tiro-cross insidioso su cui è decisivo l’intervento di Petagna. Tocca a Sepe salvare dunque il risultato con un miracolo su Missiroli, rispondendo presente anche alla conclusione di Floccari nella ripresa. Al 70’, però, c’è l’ingenuità di Strefezza nello sporcare una grande prestazione: il brasiliano, già ammonito, si lascia cadere in area e riceve il secondo giallo per simulazione lasciando i suoi in dieci uomini. Il Parma prova ad alzare il baricentro lanciando nella mischia anche Inglese, Gervinho segna l’1-1 al 78’ ma il gioco è fermo per una posizione irregolare proprio del centravanti italiano. La Spal resiste all’assedio finale degli ospiti e porta a casa tre punti fondamentali per lasciare il fondo della classifica e salire a quota 6, si ferma a due invece la striscia di vittorie consecutive per i gialloblù.

(ITALPRESS).