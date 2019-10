“L’economia italiana è ancora sulla soglia della crescita zero, rischiando di cadere in recessione in caso di eventuali shock, che soprattutto dal fronte estero sono sempre possibili, come mostra l’elevatissimo grado di incertezza oggi presente sui mercati”. E’ quanto emerge dal rapporto di previsione “Dove va l’economia italiana e gli scenari di politica economica” del Centro Studi Confindustria.

Confindustria “L’Italia ancora sulla soglia della crescita zero”