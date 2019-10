Zlatan Ibrahimovic compie 38 anni e si regala una Ferrari esclusiva. Che al fuoriclasse dei Los Angeles Galaxy piaccia fare le cose in grande, non è un novità. Questa volta, per il compleanno, Ibra si è fatto un regalino dal valore di 1,5 milioni di euro.

Ibrahimovic compie 38 anni e si regala una Ferrari esclusiva

Anche per il suo compleanno, Ibrahimovic ha voluto strafare, così si è regalato un’auto esclusiva. Si tratta di una Ferrari Monza SP2 Limited Edition, un bolide straordinario dal valore di 1,5 milioni di euro.

Presentata a Maranello nell’ottobre del 2018 insieme alla SP1 (monoposto), la SP2 (una biposto) è spinta dal motore più potente (se si escludono gli ibridi) mai uscito dai cancelli Ferarri: un V12 di 6,5 litri di cilindrata capace di 810 CV di potenza. I due modelli raggiungono i 100 km/h in 2,9 secondi, i 200 km/h in 7,9 secondi e superano i 300 orari di velocità massima.

Un gioiellino del genere non passa certo inosservato e per non lasciare spazio al dubbio, Ibra lo comunica al mondo tramite i suoi social. “Happy birthday Zlatan”, ha scritto lo svedese sul suo profilo Instagram postando una foto del suo nuovo regalino a quattro ruote. Roba davvero esclusiva. Di questo modello, infatti, ne esistono soltanto 499 esemplari al mondo. E uno ora è nel garage di Ibra.

Il garage del fuoriclasse però è già abbastanza affollato, anzi si potrebbe quasi definire un’autosalone. La passione di Ibrahimovic per le automobili è già nota ai più ed è dimostrata dalla quantità di macchine collezionate.

Dopo la Volvo C30 T5 acquistata quando era ancora un calciatore di belle speranze del Malmo sono arrivati diversi SUV Audi, una Maserati, alcune Porsche e una Ferrari (la Enzo, modello a dir poco esclusivo). Più altri modelli che, vista la lista appena fatta, sono passati necessariamente in secondo piano.