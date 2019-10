Mancini: “Gruppo per Euro2020 formato, in un anno tanti progressi”

COVERCIANO (FIRENZE) (ITALPRESS) – “Un anno fa c’erano grandissime difficoltà, ci fa piacere aver messo insieme una squadra buona in quindici mesi. I giocatori che andranno all’Europeo sono più o meno questi”. Lo ha detto il ct della nazionale Roberto Mancini in vista delle gare di qualificazione agli Europei contro Grecia e Liechtenstein. Mancini ha risposto con una battuta a chi definiva il girone azzurro “semplice”: “Ognuno può esprimere la propria opinione, siamo contenti di dove siamo. Volevo un gruppo con Germania, Olanda, Francia, Spagna ma non ce l’hanno dato” ha aggiunto sorridendo. Nel ritiro di Coverciano sarà aggregato il bresciano Sandro Tonali ma non per sostituire il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi uscito per infortunio nel derby d’Italia:”Dopo la prima gara dell’Under 21 in Irlanda, Tonali verra’ da noi” ha detto il commissario azzurro. La gara di sabato sera contro la Grecia si giocherà all’Olimpico che avrebbe potuto riabbracciare Daniele De Rossi trasferitosi dalla Roma al Boca Juniors: “Per De Rossi volevamo fare la stessa cosa di Buffon quando abbiamo giocato a Torino con l’Olanda. Ci faceva piacere dare a giocatori campioni del mondo e fondamentali per la Nazionale un’occasione per salutare i tifosi. Daniele però e’ infortunato, non ha giocato l’ultima gara, vedremo più in là”. Conclusione dedicata alla probabile convocazione di Mario Balotelli, quest’anno in forza al Brescia: “Mi sembra che non stia benissimo fisicamente, tecnicamente fa sempre cose ottime come fatto vedere contro il Napoli. Vedremo piu’ avanti” ha chiosato Mancini.

(ITALPRESS).