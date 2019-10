Nei primi 8 mesi gettito delle entrate tributarie in calo

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi 8 mesi dell’anno, il gettito delle entrate tributarie accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 288.258 milioni, segnando una diminuzione dell’1,3%, pari a -3.875 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato è influenzato dalla proroga al 30 settembre dei termini di versamento di tutte le imposte autoliquidate per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indicatori di affidabilità.

Le imposte dirette risultano pari a 152.561 milioni, con una diminuzione di 5.405 milioni (-3,4%) rispetto al medesimo periodo del 2018. Il gettito Irpef mostra un calo dell’1,5% (-1.890 milioni). Le imposte indirette ammontano a 135.697 milioni, registrando una variazione positiva di 1.530 milioni (+1,1%).

Il risultato è legato all’andamento del gettito dell’IVA (+1.892 milioni, +2,3%) e, in particolare, alla componente di prelievo sugli scambi interni. Nei primi otto mesi le entrate dai giochi ammontano a 10.318 milioni (+6,8%), mentre quelle derivanti dall’attività di accertamento e controllo si attestano a 7.933 milioni, con un +19,2%.

