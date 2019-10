“Rosy Abate non può morire”, fan in rivolta: si cambia il finale

Lo sa bene il produttore della fiction Pietro Valsecchi. La sua Taodue, infatti, è stata inondata da e-mail di fan che chiedono un finale diverso per Rosy Abate. “Di fronte a tanto affetto ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata”, spiega.

Il legame dei telespettatori con il personaggio di Rosy Abate è talmente forte, che non sopporterebbero di non vederla più sul piccolo schermo. Il successo che ha avuto la fiction è una testimonianza di questo affetto.

Rosy Abate non può morire. I fan della fortunata fiction di Canale 5 di sono ribellati a questa possibilità, così la produzione si è rimessa al lavoro per cambiare il finale.

“Stiamo rilavorando al montaggio dell’ultima puntata di Rosy Abate, ma per favore ora non inondatemi più di messaggi – prosegue Valsecchi – Siamo tutti molto colpiti e riconoscenti per questa dimostrazione di affetto verso un personaggio entrato nell’immaginario collettivo: lo vediamo dai dati di ascolto Auditel, venerdì abbiamo superato in numero di spettatori il varietà storico di Raiuno, dai record di visualizzazioni delle puntate su Mediaset Play (quasi tre milioni), dall’enorme riscontro sui social”.