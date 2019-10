È morto Beppe Bigazzi, ex star della Prova del cuoco

È morto, all’età di 86 anni, Beppe Bigazzi, volto storico della Prova del Cuoco. Nato a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, inizia a dedicarsi alla sua passione per la gastronomia curando, dal 1997 al 1999, sul quotidiano Il Tempo la rubrica Luoghi di Delizia; sempre nel 1997 pubblica La Natura come Chef che vince il premio “Verdicchio d’oro”.

È morto Beppe Bigazzi

In televisione cura dal 1995 al 2000 la rubrica “La borsa della spesa” all’interno del programma Unomattina su Rai 1 e dal 2000 è co-conduttore de La prova del cuoco insieme ad Antonella Clerici, sempre sullo stesso canale. In seguito passa sul canale Alice, dove e’ co-conduttore del programma Bischeri e bischerate. Il 28 febbraio 2013 fa il suo ritorno alla Prova del cuoco. (ITALPRESS)