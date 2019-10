Con il convegno dal titolo “Sport Tech Accelerator Network”, ha preso ufficialmente il via la seconda edizione del “Festival dello Sport” di Trento.

Festival dello sport al via, Pretti “Per Trentino grande opportunità”

Il direttore operativo di Trentino Sviluppo, Paolo Pretti, ha spiegato come il Trentino sia la regione ‘perfetta’ per coniugare innovazione, sviluppo e attività sportiva.

“Il Trentino è una palestra a cielo aperto e lo sport può diventare un mezzo importantissimo per lo sviluppo di tutto il territorio”.

Trentino Sviluppo, ha ricordato ancora Pretti, “esiste da oltre trent’anni con l’obiettivo di aiutare le idee a diventare start up e ad andare sul mercato, contribuendo alla crescita della nostra impresa, tanto che in Trentino sono

registrate ben 152 start up innovative”. Il Festival dello Sport, ha poi aggiunto Pretti all’Italpress, “è un’occasione importantissima per parlare ad un territorio, il nostro, votato a fare sport, un evento unico nel nostro panorama. Il Festival è importantissimo per noi perchè lo sport è un settore di riferimento per il nostro sviluppo”.

Di certo, start up e settore Sport Tech, che secondo l’ESTR (European Sport Tech Report) ha attirato 360 milioni di euro all’anno, stanno crescendo sistematicamente e numericamente in Europa. Una tendenza, questa, destinata a proseguire anche nell’immediato futuro.

(ITALPRESS).