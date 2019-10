La qualità dell’acqua del rubinetto in Italia è tra le migliori d’Europa. Eppure, secondo il Censis, il 62% delle famiglie preferisce l’acqua in bottiglia, spendendo 240 euro all’anno.

L’acqua del rubinetto è ottima ma in Italia si preferisce la bottiglia

Ogni italiano, in media, beve 208 litri di acqua in bottiglia all’anno: siamo primi in Europa, dove la media e’ di 106 litri, e secondi al Mondo dopo il Messico (244 litri).

Nella prima giornata del Festival dell’Acqua di Venezia, Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, lancia “La tua acqua, il nostro impegno”: con l’hastag #insiemeperlacqua, la campagna di sensibilizzazione coinvolgerà le aziende associate che si occupano del servizio idrico su tutto il territorio nazionale.

Lo scorso febbraio l’Unione Europea ha emanato una nuova direttiva per ridurre drasticamente l’utilizzo dell’acqua in bottiglia: ogni giorno in Italia utilizziamo 30 milioni di bottiglie di plastica e 7 di vetro, con il risultato che in un anno 13,5 miliardi di bottiglie diventano rifiuti da gestire.

“Dietro l’acqua che esce dal rubinetto – spiega il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti – c’è un lungo lavoro che parte con la captazione e prosegue con la potabilizzazione, il trasporto, la distribuzione, la fognatura e la depurazione, per restituirla all’ambiente, pronta per rientrare in circolo. Un esempio virtuoso di economia circolare, con migliaia di controlli di qualità giornalieri e una filiera che occupa oltre 100mila persone per garantire ai cittadini un’acqua sicura, ecologica ed economica”.

