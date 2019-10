La conferenza stampa dei piloti si è svolta regolarmente, ma il circus della Formula 1 deve fare i conti con il tifone Hagibis che minaccia il Gran Premio di domenica a Suzuka.

Le previsioni prevedono vento fortissimo e violenti piogge per sabato e domenica. Intanto è il tempo delle parole dei protagonisti, tra questi Charles Leclerc, uno dei più attesi sul circuito giapponese.

Leclerc “Con Vettel tutto chiarito, la priorità è il bene del team”

Il pilota della Ferrari, in conferenza stampa, è tornato su quanto accaduto in Russia tra lui e Sebastian Vettel. “Ci sono stati dei fraintendimenti da parte mia ma abbiamo discusso e ora è tutto chiaro, dall’esterno è sembrata una cosa enorme, ma ovviamente non era così – le parole del monegasco -. Sin dall’inizio della stagione siamo consapevoli che bisogna obbedire agli ordini della scuderia, ma la situazione non era chiara per entrambi i piloti all’inizio della gara di Sochi. La cosa importante è che ne abbiamo parlato tutti affinchè questa situazione non si ripeta”.

Leclerc spiega di non aver incontrato Vettel a Maranello, ma aggiunge: “Ho parlato con Binotto che il giorno prima aveva visto Sebastian. Tutto è stato chiarito. La priorità è sempre quella di fare il bene della scuderia, ma come in ogni squadra Seb vuole battere me e io voglio battere lui, però la priorità è il bene della Ferrari ed è quello per cui tutti lavoriamo”, ha concluso Leclerc.

(ITALPRESS).