Sono quindici gli anestesisti assunti a tempo indeterminato dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

I dirigenti medici hanno firmato il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e prenderanno servizio a partire dai prossimi giorni nei presidi ospedalieri di Trapani, Marsala, Castelvetrano.

Asp Trapani, assunti quindici Anestesisti a tempo indeterminato

Si tratta dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione per le Aziende del Bacino Sicilia Occidentale, avviato con delibera del 19 luglio 2018.

“Gli anestesisti sono tra le categorie di medici sempre più introvabili – ha detto il direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani -. Questi nuovi ingressi rappresentano una boccata d’ossigeno per le strutture ospedaliere del territorio che, come avviene a livello nazionale, fanno fronte quotidianamente a grosse criticità a causa delle forti carenze d’organico. Intervenire proprio sulle carenze di organico – ha sottolineato Damiani – è uno dei punti prioritari di questa direzione, che ha già attivato tutte le procedure per reperire e assumere professionalità specifiche nei vari settori”.