Le candele profumate regalano un’atmosfera di pace all’ambiente. Sono tanti i benefici che possono apportare se le accendiamo in casa o in ufficio.

Primo fra tutti quello di ridurre lo stress, e di questi tempi ne abbiamo tutti un po’ bisogno.

Candele profumate, tutti i benefici per combattere lo stress

Le candele profumate – per secoli – sono state utilizzate nelle cerimonie sacre e per portare pace negli ambienti. Per questo motivo, spesso, molte persone le associano ai santuari o, addirittura, ai cimiteri.

In quanto fonti di luci minime e ricche di aromi, sono un vero toccasana per ritrovare serenità. Ci sono tanti motivi per cui bruciare una candela profumata in casa è conveniente: oltre ad essere un ornamento, aiuta, infatti, a raggiungere il benessere e migliorare lo stato mentale.

Migliorano l’attenzione

Le candele profumate, con la loro luce e i loro aromi, possono aumentare la tua concentrazione e aiutarti a diventare più produttivo.

Scegliere la profumazione adatta, poi, ti permetterà di raggiungere prima lo scopo. Per migliorare l’attenzione, scegli aromi come menta, limone, arancia, rosmarino e cannella.

Possono rinvigorire i tuoi sensi e darti quella spinta extra di cui hai bisogno.

Favoriscono ricordi positivi

Capita spesso di sentirsi giù di morale, per la stanchezza o per qualche evento spiacevole. Per tirarsi su, non c’è niente di meglio di una bella candela profumata.

I ricordi e le emozioni possono essere facilmente innescati da determinati profumi e fornire una sensazione di felicità se coincide con un momento particolare della tua vita.

Fate bruciare una candela profumta mentre vi rilassate sul divano o sul letto, vi aiuterà a portare alla mente ricordi positivi. Può farti sentire meglio e non concentrarti tanto sui piccoli dettagli di ciò che stai attualmente vivendo.

Secondo Psychology Today, ci sono molti studi comportamentali che indicano che gli odori hanno maggiori probabilità di innescare vividi ricordi emotivi e possono sollevare immediatamente il tuo umore se ti senti giù.

Migliorano l’umore

Abbiamo appena visto che i profumi sono capaci di evocare pensieri e ricordi positivi alla mente. Se tanto mi dà tanto, allora le candele profumate sono anche in grado di migliorare l’umore.

Secondo ELLE Decor, in Giappone è stato condotto uno studio su un campione di 12 persone depresse. Dopo l’esperimento, queste persone affermavano che l’odore di limone aiutava a ridurre il loro dosaggio di antidepressivi, aumentava la loro funzione immunitaria e regolava i livelli ormonali.

Un rituale di benessere

Le candele sono state utilizzate per secoli durante alcuni rituali, religiosi o meno. Utilizzarle in casa, al mattino o alla sera, può innescare un rituale di benessere.

Migliorano infatti l’atmosfera e di conseguenza anche lo stato d’animo. Non sarebbe male come abitudine, quella di stare bene.

Migliorano il sonno

Ormai siamo sempre più bombardati dalle luci di dispositivi elettronici. Da cellulari a tv, per non dimenticare i computer, i nostri occhi sono continuamente sotto stress. E non solo loro.

Utilizzare dispositivi elettronici prima di andare a letto, infatti, può interrompere le normali funzioni legate al sonno. Ciò può fornire effetti negativi sulla salute a lungo termine perché non dormi le 7-9 ore di sonno consigliate.

Per combattere ciò, spegnere la luce prima e vivere a lume di candela può effettivamente aiutarti a sentirti più calmo la sera e ripristinare i tuoi ritmi di sonno naturali.