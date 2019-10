Falso Parmigiano Reggiano scoperto alla Fiera Anuga di Colonia

COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Una denuncia del Consorzio del Parmigiano Reggiano ha fatto scoprire alla Fiera Anuga di Colonia, una delle piu’ importanti fiere al mondo dedicate al food, due prodotti che imitavano il marchio del Parmigiano.

La denuncia ha fatto scattare l’intervento delle autorità tedesche. Si tratterebbe di formaggi recanti denominazioni in palese conflitto con la sentenza ottenuta dal Consorzio nel febbraio 2008 presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, quando venne sancito che il termine “Parmesan” non è generico ma rappresenta un’evocazione della denominazione “Parmigiano Reggiano” e non può essere utilizzato per formaggi non conformi al disciplinare della Dop italiana.

“Non è la prima volta – osserva il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli – che un Parmesan viene esposto in una fiera internazionale così importante per le eccellenze agroalimentari, dove forse la spudoratezza spinge qualcuno a pensare che si allenti la rigidità dei controlli che avvengono sul mercato: il risultato è che, al contrario, è scattata la richiesta di intervento delle autorità tedesche, che proprio in questa sede assume un clamore tale da scoraggiare a maggior ragione chi attua frodi o contraffazioni che sono già state oggetto di pesanti condanne per diverse imprese”.

