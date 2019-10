Ferrero, entro il 2025 addio alla plastica

ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) – Il Gruppo Ferrero rendera’ tutti gli imballaggi 100% riutilizzabili, riciclabili o compostabili entro il 2025. Il nuovo impegno relativo al packaging si inserisce nella strategia di Gruppo volta a ridurre al minimo l’impatto ambientale, partendo dalle materie prime, passando per gli impianti produttivi e la logistica, lungo l’intera catena del valore. Ferrero ha inoltre firmato il “New Plastics Economy Global Commitment” promosso dalla Ellen MacArthur Foundation e di condividere con loro la visione di uno sviluppo di un’economia circolare per la plastica, visione in cui questo materiale non diventa mai un rifiuto, e la necessita’ di agire lungo tutta la catena di approvvigionamento. Con la firma del New Plastics Economy Global Commitment, Ferrero si impegna inoltre ad eliminare gli imballaggi in plastica problematici o superflui attraverso la riprogettazione, l’innovazione e nuovi modelli di delivery.

“Ferrero ha da sempre adottato comportamenti responsabili per offrire prodotti di alta qualita’, che contribuiscano positivamente sia alla societa’ di oggi che a quella futura”, ha affermato Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo Ferrero.

10-Ott-19 15:32