Incendio colossale a Los Angeles, case distrutte e 100mila evacuati

Fiamme infernali a nord di Los Angeles dove un maxi incendio scoppiato la scorsa notte si sta velocemente propagando tanto da costringere la popolazione ad un’evacuazione di massa. Al momento – riporta Ansa.it – sono oltre 12 mila le case interessate dall’ordine di evacuazione in un’area di quasi duemila ettari. Le fiamme sono alimentate dai forti venti. Secondo le autorità un numero imprecisato di abitazioni sono già state distrutte mentre una parte di tre delle principali autostrade della regione sono state chiuse.

Fast-moving Saddleridge wildfire sweeps past highway near Sylmar in California.

Los Angeles authorities say about 100,000 people have been ordered to evacuate their homes because of a wildfire on the northern edge of the city in the San Fernando Valley area.#SaddleRidgeFire pic.twitter.com/EGrZyNUIyj

