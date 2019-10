U21, pari per l’Italia con l’Irlanda nelle qualificazioni di Euro2021

Pari a reti inviolate al Tallaght Stadium di Dublino tra Irlanda e Italia nel match del gruppo 1 valevole per la qualificazione agli Europei Under 21 2021. Dopo l’esordio vittorioso contro il Lussemburgo (5-0), gli azzurrini di Paolo Nicolato conquistano un buon punto in Irlanda senza riuscire a violare la porta avversaria. Partita nervosa e con tanti contrasti fisici, caratterizzata per altro dal doppio cartellino rosso estratto dal direttore di gara Stegemann all’indirizzo di Kean e Parrott, protagonisti al 64′ di una reazione antisportiva dopo un contrasto di gioco. Da annotare, però, un altro possibile rosso per un duro intervento di Ronan su Tonali punito solamente col cartellino giallo, oltre a un problema fisico rilevato da Marchizza (sostituito al 22′ da Adjapong). L’Italia grazie a questo pareggio sale a quota 4 e prepara la prossima sfida in Armenia in programma lunedì 14 ottobre alle ore 18:30 italiane. L’Irlanda, invece, interrompe il filotto di tre vittorie consecutive (due partite in più degli azzurrini) e martedì prossimo tornerà in campo per affrontare l’Islanda in trasferta.

(ITALPRESS).