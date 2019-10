Snam, due nuovi accordi su energia sostenibile e innovazione

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso della conferenza internazionale “The Hydrogen Challenge – 2019 Global ESG Conference” organizzata da Snam a Roma, l’amministratore delegato Marco Alvera’ ha firmato due accordi sui temi dell’energia sostenibile e dell’innovazione.

Il primo, siglato alla presenza dell’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar, e’ un memorandum of understanding con l’Autorita’ per l’Innovazione di Israele (The National Technological Innovation Authority) mirato a favorire la collaborazione tra Snam e aziende israeliane, in particolare start-up, nelle tecnologie innovative al servizio della green economy.

Il secondo, firmato con il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Massimo Inguscio, e’ un accordo quadro Snam-CNR finalizzato a progettualita’ e analisi comuni per lo sviluppo dell’idrogeno e in generale dei gas rinnovabili e della mobilita’ sostenibile. La collaborazione, in particolare, prevede l’avvio di un tavolo di lavoro congiunto per valutare studi di compatibilita’ di quantita’ crescenti di idrogeno nelle infrastrutture gas e nella mobilita’, analisi di processi di cattura, trasporto e stoccaggio dell’anidride carbonica, studi di nuove tecnologie nel settore del biometano e in generale del low-carbon gas.

Snam ha inoltre annunciato, con il presidente Luca Dal Fabbro, l’avvio del programma “Snam Plastic Less”. L’iniziativa e’ finalizzata a ridurre del 100% l’utilizzo della plastica negli imballaggi industriali entro il 2023 ed eliminare dal 2020 la plastica monouso nei distributori di bevande in tutte le sedi aziendali.

