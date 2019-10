Foggia, agente penitenziario uccide moglie e figlie e si suicida

Tragedia familiare a Orta Nova, in provincia di Foggia. Un uomo di 53 anni, Ciro Curcelli, si è suicidato dopo aver ucciso in nottata a colpi di pistola la moglie e le due figlie di 12 e 18 anni. Il fatto è accaduto in un appartamento in pieno centro.

Secondo quanto si apprende l’uomo verso le due del mattino ha sparato prima alla moglie di 54 anni, poi alle due figlie ed infine si è suicidato con la stessa arma. Sul posto – riporta Ansa.it – i carabinieri stanno cercando di ricostruire la vicenda.

Omicidio-suicidio nel Foggiano

L’uomo era un assistente capo della polizia penitenziaria. Le vittime erano a letto quando l’uomo ha fatto fuoco uccidendole. Immediatamente dopo ha chiamato i carabinieri annunciando di aver compiuto la strage.

I militari nel corso della perquisizione nell’appartamento di via Guerrieri non hanno trovato biglietti o messaggi che potessero far presagire il delitto