Imprese e manager si alleano, al via una serie di iniziative

ROMA (ITALPRESS) – Federmanager e l’Associazione prestatori servizi di pagamento hanno sottoscritto un accordo di collaborazione. L’intesa ha durata biennale e prevede programmi di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale su impresa, etica, pagamenti, energia, innovazione, nuovi operatori e nuove tecnologie nel mondo del fintech, manager e loro ruolo per la crescita del sistema Paese. Prevista anche l’organizzazione di seminari e incontri sul mondo dell’impresa, l’etica, il fintech, la blockchain e l’intelligenza artificiale e gli scenari economico-finanziari; realizzazione e presentazione di una survey che scatti una fotografia del nuovo ecosistema finanziario, economico e sociale italiano alla luce dei mutamenti in atto, soprattutto alla luce dell’emersione delle nuove tecnologie abilitanti come blockchain, IOT e intelligenza artificiale; promozione dell’informazione sul ruolo dell’imprese, degli investimenti e dell’innovazione presso scuole e sul territorio, avvalendosi anche di pubblicazioni.

Per Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, “serve un’alleanza tra manager e impresa. Le Pmi hanno difficoltà a competere e i manager stanno aggiornando le loro competenze per sostenerne il cambiamento. La partnersthip può innescare un circolo virtuoso fondamentale anche per la crescita del nostro Paese”.

(ITALPRESS).