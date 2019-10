Un Aurelio De Lurentiis senza filtri. Non che sia una novità, ma il patron del Napoli non ha fatto sconti a nessuno nelle dichiarazioni rilasciate al suo arrivo al Comune del capoluogo campano. Oggetto dell’incontro con il sindaco, come di consueto, il futuro dello stadio San Paolo, da mesi al centro di una querelle con De Magistris. Il tema del giorno, però, sono i rinnovi di Mertens e Callejon, corteggiati da Rafa Benitez in Cina: “Se pensano di voler andare in Cina per prendere soldi, che vadano via. Qui le cose le vediamo e le facciamo diversamente”. I due attaccanti, lo ricordiamo, sono in scadenza di contratto il prossimo giugno 2020.

Nell’occhio del ciclone anche il capitano Lorenzo Insigne, dopo le polemiche legate alla sua esclusione col Genk: “Insigne è un ottimo atleta, ma deve restare tranquillo e cambiare atteggiamento. I suoi problemi non possono risolverli Ancelotti o Raiola, ma deve farlo da solo. Lozano? Dategli il tempo di capire com’è l’Italia, Ancelotti lo saprà usare nel modo migliore”.

De Laurentiis blinda Ancelotti

Parole al miele, invece, per il tecnico Carlo Ancelotti: “Non è vero che c’è tensione tra di noi, io gli farei allenare il Napoli per dieci anni. Gli ho detto di usare tutta la rosa per capire chi sono i giocatori su cui puntare di più”.