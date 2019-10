Elettricità e gas, accordo Snam-Terna contro le minacce informatiche

ROMA (ITALPRESS) – Per prevenire e contrastare minacce, attacchi e danneggiamenti alle infrastrutture informatiche, e garantire una maggiore sicurezza dei sistemi e delle reti di elettricità e gas, Snam e Terna hanno sottoscritto un memorandum of understanding sulla sicurezza cibernetica nell’ambito degli Stati Generali della Transizione Energetica, in corso a Roma. A siglare l’accordo sono stati gli amministratori delegati di Snam, Marco Alverà, e di Terna, Luigi Ferraris.

Con questo accordo, Terna e Snam si impegnano a condividere e analizzare le informazioni per prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti che possano pregiudicare il funzionamento delle infrastrutture informatiche di entrambe le società. L’accordo potrà essere esteso anche ad altre realtà del settore energia.

