In sette anni bolletta del gas giù del 20%

ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il gas abbiamo in questo momento il vento in poppa perché ce n’è tanto, e grazie agli interventi regolatori italiano e europeo le varie fonti competono l’una con l’altra. Come risultato, la bolletta è scesa negli ultimi sette anni da quasi 90 euro a megawattora agli attuali circa 70 euro/mwh con una riduzione del 20% negli ultimi 7 anni”. Lo ha detto l’Ad di Snam, Marco Alverà, intervenendo agli Stati Generali della Transizione Energetica Italiana organizzato da Terna, Snam e Cdp.

Secondo Alverà è necessario “studiare investimenti infrastrutturali che massimizzino l’efficienza del sistema nel suo complesso. Perché se è vero che gli investimenti infrastrutturali sono i migliori che ci sono per far crescere l’economia, e Snam investe in Italia 1 miliardo all’anno, è altresì vero che occorre contenere le bollette che pagano i consumatori”, ha aggiunto il manager.

