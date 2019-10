Piano regolatori e mobilità, al via “No Smog Mobility”

PALERMO (ITALPRESS) – Piani regolatori e mobilità del futuro. Con questi temi ha preso il via a Palermo, presso il dipartimento di Ingegneria dell’ateneo siciliano, la nona edizione di No Smog Mobility, rassegna dedicata alla mobilità sostenibile privata e pubblica, individuale e collettiva, di persone e merci, nata da un’idea dei giornalisti Gaspare Borsellino, direttore dell’agenzia di stampa Italpress, e Dario Pennica, direttore del mensile Sicilia Motori. I lavori, moderati dal vicedirettore responsabile del Giornale di Sicilia, Marco Romano, hanno visto i saluti del rettore dell’ateneo palermitano Fabrizio Micari e gli interventi di Giusto Catania, Assessore all’Ambiente del Comune di Palermo; Salvatore Cordaro, assessore all’Ambiente della Regione Siciliana; Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di Unicredit; Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by car; Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo; Fulvio Rossi, responsabile sostenibilità di Terna; Bruno Mattucci presidente e ad di Nissan; Gaetano Thorel, direttore generale di Groupe PSA Italia.

