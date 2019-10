Gillian Anderson e i dolcetti a luci rosse, l’attrice si cala in pieno nel suo ruolo di sessuologa

Nata a Chicago nel 1968, il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 1990. In quell’anno, dopo la laurea, ottiene un ruolo in Abstent Friends presso il Manhattan Theatre Club.

La fama raggiunta le permette poi di recitare in diverse pellicole al cinema, anche se con ruoli secondari. Per esempio possiamo ricordare La casa della gioia, Basta guardare il cielo, No pressure e The Mighty Celt.

Nel 2005 lavora per la BBC a un adattamento del romanzo Casa Desolata e in A Cock and Bull Story.

L’ultimo re di Scozia con Gillian Anderson torna in televisione con le serie The Fall – Caccia al serial killer e Hannibal, nel 2013. L’anno seguente, invece, la vediamo necon James McAvoy torna in televisione con le serie, nel 2013.

Dal 2019 veste i panni di Jean Milburn in Sex Education e la troveremo in The Crown nel ruolo del primo ministro britannico Margaret Thatcher.