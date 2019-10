Governo, Salvini: “Quanto durerà ancora il silenzio del Quirinale?”

“Da un mese si stanno scannando sulle tasse, sulle pensioni e sulle poltrone. È squallido, nei Paesi normali ci sarebbero manifestazioni più grandi di quella che abbiamo fatto noi: non solo hanno occupato le poltrone del governo, ora per loro è importante occupare anche il Quirinale. Sono cose di una piccineria e di una volgarità imbarazzante”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in piazza Montecitorio.

Salvini si è poi rivolto “al presidente Mattarella: fra servizi segreti, occupazione di potere, crisi di governo e nuovi partiti che nascono e muoiono, gli italiani stanno assistendo a scene di una volgarità senza precedenti. Mi domando quanto a lungo durerà ancora il silenzio del Quirinale”. (ITALPRESS)