Whirlpool, il 31 ottobre sciopero generale a Napoli

manifestazione per le vie della città, da piazza Mancini a piazza del Gesù. Al centro della protesta la vertenza Whirlpool. La multinazionale americana ha annunciato lo stop alla produzione dello stabilimento di Napoli Per giovedì 31 ottobre Cgil, Cisl e Uil di Napoli hanno proclamato lo sciopero generale provinciale con una, da piazza Mancini a piazza del Gesù. Al centro della protesta la vertenza Whirlpool. La multinazionale americana ha annunciato lo stop alla produzione dello stabilimento dia partire dal prossimo 1° novembre.

Per Barbara Tibaldi, responsabile del settore elettrodomestici per la segreteria nazionale Fiom, “non è possibile arrivare allo stop delle produzioni dello stabilimento di Napoli senza aver riconvocato il tavolo di confronto. Stop che come organizzazioni sindacali abbiamo appreso solo da comunicazioni stampa e mai direttamente. Per quanto ci riguarda – conclude Tibaldi – le risposte devono arrivare dal premier Conte, dal ministro Patuanelli e dall’azienda”.