Corini ferma Montella, Brescia Fiorentina termina senza reti

. Dopo tre vittorie consecutive, la formazione di Montellla non va oltre un pareggio a reti inviolate contro il Brescia al Rigamonti e perde la chance di superare Roma e Lazio in. Che la serata non sarebbe stata memorabile per i viola si intuisce già al 2′ quando da una magia di Tonali nasce la rete di Ayé poi annullata col var per un tocco col braccio dello stesso classe 2000.