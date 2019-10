Si sono celebrati oggi, 22 ottobre, i funerali di Giorgio Casella, 17 anni, una delle due vittime del tragico incidente di Belmonte Mezzagno.

Tragedia di Belmonte Mezzagno, i funerali di una delle vittime | VIDEO

Nell’incidente, avvenuto domenica notte, è rimasto ucciso anche un altro ragazzo di 16 anni Kevin La Ciura. Altri tre giovani, invece, sono rimasti feriti e si trovano ancora ricoverati in ospedale.

L’incidente è avvenuto all’ingresso di Belmonte Mezzagno, sulla strada provinciale 38, intorno alle 4 di notte. I cinque giovani tra i 16 e i 18 anni viaggiavano a bordo di una Bmw che è uscita fuori strada, tranciando un albero d’ulivo e finendo in una scarpata.

L’auto ha preso fuoco e uno dei ragazzi è morto carbonizzato nella vettura. L’altro è morto nel tragitto verso l’ospedale.

Il sindaco Salvatore Pizzo, prima della cerimonia, ha proclamato il lutto cittadino.

“Oggi si svolgeranno i funerali che ha sconvolto la nostra comunità, – ha scritto il sindaco – verrà pertanto proclamato lutto cittadino, per manifestare in maniera tangibile e solenne il dolore della comunità; l’ordinanza prevederà la sospensione delle attività lavorative e commerciali per tutta la durata delle esequie, mentre rimarranno attive le scuole, gli uffici pubblici ed i servizi essenziali”.

Immagini a cura di Marcella Chirchio.